Si è svolta ieri presso l’Acquario Romano in Piazza Manfredo Fanti, Roma , la prima edizione degli Mpmlegal Awards organizzato dallo studio legale internazionale MPMLegal (con sedi a Roma, Pechino, New York, Città del Messico e Mumbai) , media partner il Gruppo Ilsole24ore.

Gli MPMLegal Awards sono il prestigioso riconoscimento assegnato a personalità e realtà imprenditoriali nazionali ed internazionali che si sono distinte per visione, impatto e leadership nei settori strategici dello sviluppo economico, sociale e culturale.

La serata è stata condotta dalla voce simbolo del cinema italiano, Luca Ward.

I vincitori di questa prima edizione , scelti, da una Commissione Scientifica indipendente , presieduta dal Presidente della PNBParibas, dott.ssa Cattani, sono stati :

Carriera Internazionale – Bill Clinton, 42º Presidente degli Stati Uniti d’America, per il suo straordinario contributo alla cooperazione internazionale, ai diritti umani e allo sviluppo di politiche globali inclusive e sostenibili.

Innovazione Tecnologica – Amazon – Gabriele Sigismondi, per aver introdotto in Italia le prime consegne con droni, rivoluzionando il settore logistico con efficienza e sostenibilità.

Sostenibilità – On. Claudio Barbaro, per l’impegno istituzionale a favore dell’ambiente e della transizione ecologica in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Internazionalizzazione – Franco Pepe – Pepe in Grani, per aver reso la pizza artigianale simbolo della cultura gastronomica italiana nel mondo.

Integrazione Sociale – Alessandro Daniele – Fondazione Pino Daniele, per le attività a favore dei giovani svantaggiati, con progetti concreti contro la povertà educativa.

Partenariato Pubblico-Privato – Paolo Barletta – Arsenale, per progetti innovativi di valorizzazione immobiliare e turistica, in sinergia tra pubblico e privato.

Imprenditoria Giovanile – Agostino Stellato, per aver creato un’impresa innovativa e di successo, ispirando una nuova generazione di giovani imprenditori.

Personaggio Istituzionale – On. Maurizio Lupi, per il costante impegno politico a favore della coesione sociale e di un’economia più equa e solidale.

Durante la serata è stata proiettata la lettera di ringraziamento dell’ex presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton.