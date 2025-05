LCA con l’artista Luca Vitone per l’opera “Verso altrove” in memoria dell’Heysel

Grazia Longoni, Miriam Loro Piana

Luca Vitone, artista che esplora nella sua ricerca il modo in cui i luoghi si identificano attraverso la produzione culturale, ha ricevuto l’incarico per realizzare l’opera “Verso altrove”, voluta per commemorare le vittime della tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, in occasione del quarantesimo anniversario.

LCA ha assistito l’artista nella negoziazione del relativo contratto di produzione dell’opera, con un team composto dalle avvocate del dipartimento arte Maria Grazia Longoni e Miriam Loro Piana.