Pavia e Ansaldo con Mindful Capital nell’unione tra Croci e Camon

Giuseppe Besozzi, Andrea Tognon, Emanuele Ghiotto, Marina Balzano

A poco più di due anni dall’ingresso del fondo Mindful Capital Partners, il Gruppo Croci, primaria azienda italiana nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia, ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Camon, storica azienda veronese del settore.

Camon, fondata nel 1985 da Roberto Canazza e con sede ad Albaredo d’Adige (Verona), è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti premium per animali domestici, tra cui snack, cibo funzionale, integratori alimentari e prodotti per la cura degli animali. Roberto Canazza, attuale Amministratore Delegato, ha reinvestito nel Gruppo e continuerà a essere coinvolto nella gestione operativa della società.

Croci, nata circa 30 anni fa in provincia di Varese su iniziativa dell’imprenditore Dario Croci, ha trasformato negli anni il suo modello di business da distributore a brand company, specializzandosi nello sviluppo e nella creazione di un’ampia gamma di accessori per animali domestici. Croci ha inoltre una presenza consolidata sui mercati internazionali, con filiali dirette in Germania, Francia, Spagna e Cina.

L’ingresso di Camon porterà il fatturato del Gruppo Croci, da 50 milioni di euro a 85 milioni di euro e consentirà di generare importanti economie di scala

Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Croci mira a raggiungere in breve tempo un fatturato di € 100 milioni, consolidando la propria posizione come leader indiscusso nel mercato della cura degli animali domestici.

L’acquirente è stato assistito, in tutti gli aspetti legali dell’operazione, dallo studio Pavia e Ansaldo con un team coordinato dal socio Giuseppe Besozzi e composto dalla counsel Erica Lepore, dalla junior associate Arianna Bellani e dalla trainee Beatrice Trombi. Gli aspetti fiscali e la struttura dell’operazione, sono stati seguiti dallo studio Gitti and Partners con un team composto dal socio Diego De Francesco e dal counsel Andrea Tognon. KPMG ha curato la due diligence finanziaria, OC&C la due diligence di business e Tauw quella ambientale. Il team di debito di PWC ha assistito l’acquirente nella definizione del pacchetto di finanziamento.

Roberto Canazza è stato assistito nel processo di vendita dal team di mid market M&A di UBS, in qualità di advisor finanziario e, per tutti gli aspetti legali, da MGG Studio Legale Associato con un team composto dal Founding Partner Emanuele Ghiotto, e dagli Associates Edoardo Borsaro e Tommaso Galvanini.

L’operazione è stata finanziata da un pool di istituzioni finanziarie composto da Iccrea Banca, Banco di Desio e della Brianza, Banca Sella e BCC Vicentino, assistite da Orrick per gli aspetti legali con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini e dalle associate Maria Costa e Claudia Loriggio. Banca Finint ha agito in qualità di Facility Agent e Security Agent del finanziamento in pool.

Tenax Capital Ltd attraverso il fondo Tenax Sustainable Credit Fund e Finint Investments, sempre assistite da Orrick per gli aspetti legali, hanno supportato PetRo S.A. con un finanziamento mezzanino. Banca Finint è intervenuta come Paying Agent e Issuing Agent.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti Milano Notai.