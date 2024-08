PedersoliGattai e ADVANT Nctm nel project financing per la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano PedersoliGattai e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Bio Daunia S.r.l. (società riconducibile al gruppo Fortore) e Banco BPM S.p.A. nell’operazione di finanziamento su base project financing finalizzata al finanziamento di parte dei costi di realizzazione e messa in esercizio di un impianto per la produzione di biometano – con portata oraria pari a 500 standard metri cubi/ora – attraverso l’upgrading del biogas generato mediante il sistema di digestione anaerobica di biomasse agricole e rifiuti zootecnici, sito nel Comune di Foggia (FG).