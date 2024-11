PedersoliGattai lancia “Care U”, ampio programma di wellbeing dedicato a tutti i professionisti dello studio legale.

Bruno Gattai

PedersoliGattai, studio legale leader con oltre 380 professionisti nelle tre sedi di Milano, Roma e Torino, ha lanciato e messo a punto il programma di wellbeing “Care U”, ideato per permettere ai professionisti di operare in un ambiente che pone al centro il benessere e la crescita personale e professionale.

Le iniziative di cui si compone CareU si articolano su quattro macro-direttrici: semplificare la vita del Professionista, migliorare il suo benessere, accrescere le occasioni di crescita professionale e creare engagement.

Servizio di concierge e runner

Il servizio di concierge, unitamente al servizio di runner, erogati da TopLife, forniscono rispettivamente supporto nell’organizzazione del day-by-day dei professionisti e nell’espletamento di commissioni in città.

Percorsi di sostegno psicologico

Lo Studio ha implementato un accordo con la piattaforma UnoBravo che permetterà ai professionisti di PedersoliGattai di accedere a percorsi di sostegno psicologico, tutto ciò completato da talk tematici e webinar focalizzati su aspetti quali, ad esempio, la gestione dello stress e la nuova genitorialità.

Polizza Sanitaria

Il supporto al benessere psicologico si completa con una Polizza per la copertura delle spese sanitarie personali, interamente a carico dello Studio, con la possibilità di estenderla al nucleo familiare a condizioni particolarmente vantaggiose.

Attività formative

Un capitolo importante del programma “Care U” è rappresentato dalla formazione. Verrà istituita una Legal Academy con l’obiettivo di acquisire competenze complementari ma sempre più rilevanti per la professione dell’avvocato. Saranno tenuti corsi di public speaking, di presentazione efficace ma anche corsi di lingua, in particolare di legal English.

Piano di secondment

Per i professionisti più giovani (under 35), inoltre, verranno avviati programmi di secondment, della durata di 6 o 12 mesi, con primari studi internazionali basati ad esempio a New York e Londra, al fine di vivere importanti esperienze, con una forte valenza relazionale oltre che di arricchimento professionale, all’estero. Il primo gruppo partirà nell’estate del 2025.

Engagement

Con l’obiettivo di rafforzare il legame identitario e il senso di appartenenza a PedersoliGattai, lo Studio ha istituito l’Associate Committee. Si tratta di un’importante innovazione a livello organizzativo che consentirà ai Professionisti, anche più giovani, di dialogare costantemente con il Management Team, con incontri bimestrali che avranno l’obiettivo di proporre nuove idee, fornire feedback continuativi e costruttivi e, più in generale, consentire un dialogo diretto su temi di attualità per lo Studio.

Flessibilità

Questo ampio programma si completa con politiche di smart working, di maternity e paternity leave, che posizionano PedersoliGattai fra gli studi più attenti in tema di work-life balance.

“Il piano di wellbeing approvato dal Comitato Esecutivo dello Studio rappresenta un passo ragionato e per noi molto importante – commenta il Managing Partner Bruno Gattai -. Abbiamo sviluppato questo programma nell’ottica di offrire al Professionista un insieme di iniziative che lo possano supportare nella crescita professionale e personale, in un ambiente stimolante e attento alle esigenze dei singoli. Riteniamo di avere dato una risposta concreta e di avanguardia per il nostro settore, alle aspettative delle nostre risorse che rappresentano il vero patrimonio della nostra attività professionale”.