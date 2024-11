PedersoliGattai con le banche nel project financing a Biocircular

Nicola Gaglione, Marco Moscatelli

PedersoliGattai ha assistito BCC Banca Iccrea, La BCC Ravennate Forlivese Imolese, Credito Cooperativo Romagnolo ed Emilbanca in un finanziamento in project financing a favore di Biocircular S.r.l., società di scopo partecipata dal Gruppo Amadori, Ayrion e CAB Campiano. L’operazione, originata dal Credito Cooperativo Romagnolo e nella quale Iccrea ha svolto il ruolo di banca arranger, è finalizzata al finanziamento di parte dei costi di realizzazione di un impianto per la produzione di biometano, con una capacità di produzione attesa pari a 500 sm³/h, da realizzarsi in provincia di Ravenna.

Il team di PedersoliGattai che ha assistito le banche nella redazione e negoziazione della documentazione finanziaria è stato guidato dal partner Nicola Gaglione (in foto), affiancato dal counsel Marco Moscatelli (in foto), dai senior associate Eleonora Banfi e Angelo Fabris, dall’associate Francesco Pasetto e, per i profili di diritto amministrativo, dal partner Sergio Fienga e dall’associate Jaime Guiso Gallisai.

Advisor tecnico dell’operazione di finanziamento è stata la società di consulenza tecnica BIT S.p.A. di Parma, anch’essa parte del Gruppo BCC Iccrea ed il cui team Ambiente è guidato da Giovanni Giusiano.