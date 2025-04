PedersoliGattai, Paul Hastings, Latham & Watkins e Maisto e Associati nell’emissione obbligazionaria di Itelyum da €725 milioni

Jeff Lawlis, Lorenzo Vernetti e Federico Tropeano, Fabio Pazzini

Itelyum, specializzata nel riciclo e nella valorizzazione dei rifiuti industriali, controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners e da Deutsche Beteiligungs AG, ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria da 725 milioni di euro con scadenza 2030. L’emissione consentirà, tra le altre cose, lo sviluppo del business plan della società, l’estinzione delle obbligazioni precedentemente emesse e il rimborso dell’indebitamento finanziario esistente. Nel contesto dell’operazione, Itelyum ha altresì sottoscritto un nuovo contratto di finanziamento che garantirà una linea di credito revolving per un importo fino a 100 milioni di euro.

PedersoliGattai ha assistito l’emittente per tutti i profili di diritto italiano, con un team multidisciplinare coordinato dal partner Lorenzo Vernetti e composto dal counsel Federico Tropeano e dagli associate Viola Mereu, Virginia Crugnola e Rocco Ottavian, dai partner Cristiano Garbarini e Daniela Caporicci e dalla counsel Valentina Buzzi per i profili fiscali, dal partner Alessandro Bardanzellu e dall’associate Mattia Giglioli per i profili golden power e dal partner Andrea Calvi insieme al counsel Stefano Giavari per gli aspetti regolamentari.

Paul Hastings ha assistito l’emittente con un team guidato dal partner Patrick Bright con gli associate Fabio Pazzini e Tommaso D’Andrea per i profili di diritto americano e con un team guidato dai partner Reena Googna e Giorgia Sosio da Rosa e gli associate Hayden Shamoi e Natasha Young per i profili di diritto inglese.

Per Itelyum ha agito il team legale del gruppo formato dalla general counsel Laura Zanin e dal legal counsel Gianluca Lobis.

Latham & Watkins ha assistito il pool di banche coinvolte nell’operazione, composto da Bank of America, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit, con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi con l’associate Ruggero M. Barelli per i profili di diritto statunitense. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Antongiulio Scialpi e l’associate Pasquale Spiezio; per i profili golden power e regolamentari con il partner Cesare Milani e l’associate Edoardo Cassinelli; e per i profili finance di diritto inglese con la partner Tracy Liu e gli associate Simba Gonondo e Patrick McDonald.

Maisto e Associati ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dai partner Mauro Messi, Stefano Tellarini, dal senior associate Francesco Semonella e dall’associate Beatrice Francia.