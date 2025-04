PedersoliGattai con Retex (FSI) nel delisting di Alkemy

Gerardo Gabrielli e Alessandro Capogrosso

Il 31 marzo 2025, Retex – società benefit attiva nel settore della trasformazione digitale nel mondo dei brand e del retail, controllata da FSI (in nome e per conto del fondo di investimento alternativo “FSI II”) – ha comunicato al mercato di aver superato, congiuntamente alle persone che agiscono di concerto con essa (tra cui Duccio Vitali), la soglia del 90% del capitale sociale di Alkemy, società quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana e a capo di un gruppo attivo, sia in Italia che all’estero, nel settore dell’innovazione tecnologica e digitale. Il superamento di tale soglia è avvenuto a seguito del perfezionamento di un’operazione di acquisto, da parte di Retex, di complessive n. 1.435.895 azioni Alkemy detenute da alcuni azionisti di minoranza di Alkemy. Retex ha, quindi, annunciato l’avvio della procedura di sell-out, a seguito della quale le azioni Alkemy saranno revocate dalle negoziazioni su Euronext Milan secondo i termini, le condizioni e le tempistiche di legge.

PedersoliGattai assiste Retex in qualità di consulente legale, con un team multidisciplinare guidato e coordinato dai partner Gerardo Gabrielli e Alessandro Capogrosso.

I profili corporate e capital markets sono stati seguiti dal senior associate Filippo Emanuele Sani e dagli associate Pietro Faggiana e Rebecca Giovanna Forgione, mentre gli aspetti banking dal partner Gian Luca Coggiola e dagli associate Virginia Crugnola e Alessandra Arioli.

L’offerente è inoltre assistito da Intermonte in qualità di advisor finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle richieste di vendita nell’ambito della procedura di sell-out.