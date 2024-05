PedersoliGattai con Stefano Ricci SpA nell’acquisizione di Petrarca Confezioni

Andrea De’ Mozzi, Luca Rossi Provesi

Stefano Ricci SpA, azienda leader nel settore dell’alta moda maschile made in Italy, fondata nel 1972 a Firenze da Stefano e Claudia Ricci, ha recentemente concluso l’acquisizione di Petrarca Confezioni, azienda nata a Rigutino nel 1983, nota per il livello di sartorialità e artigianalità nonché per le collaborazioni con prestigiosi marchi d’alta moda di fama internazionale.

L’acquisizione di Petrarca Confezioni rappresenta un ulteriore passo per il Gruppo Stefano Ricci che punta a consolidare ed integrare la propria catena produttiva.

PedersoliGattai ha assistito Stefano Ricci SpA con un team coordinato dal partner Andrea de’ Mozzi, che ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione, e composto dal salary partner Luca Rossi Provesi e dall’associate Raffaele Mittaridonna per i profili M&A. Per gli aspetti labour hanno invece agito il partner Francesco Simoneschi con il senior lawyer Francesco Airaldi.