Per essere eseguite le decisioni di iure sanguinis debbono passare in giudicato

Un recente decreto del Tribunale di Savona in data 14/6/2024 (N.R.G. 1231/2024) ha dato adito a commenti favorevoli alla tesi che le decisioni in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis debbano essere eseguite, senza dover attendere il passaggio in giudicato: si tratta però di un orientamento minoritario, rispetto alla prevalente tesi contraria, fondato su una visione non condivisibile dell’accertamento dello status di cittadino e della condanna alle trascrizioni di legge. Infatti...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi