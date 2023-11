Incidenti stradali con fauna selvatica, Regione responsabile se non dimostra il caso fortuito di Giampaolo Piagnerelli

Nel merito il giudice di pace ha dato ragione al cittadino, il Tribunale, invece, si è schierato dalla parte della Regione









Se l’automobilista dimostra che l’incidente con un capriolo non è avvenuto per propria colpa la Regione è tenuta a ristorare il cittadino infortunato. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 31330/23.

Il giudice di pace

Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Ascoli Piceno, la Regione Marche, esponendo che: a) il proprio veicolo Fiat Panda aveva subito danni in seguito all’impatto contro un capriolo che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale; b) la riparazione del veicolo aveva reso necessaria una spesa di euro 1.100; c) la responsabilità dell’accaduto andava ascritta alla Regione Marche “ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale ente di programmazione, di coordinamento, di gestione, di tutela e di controllo della fauna selvatica, per non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi”. Con sentenza 14 agosto 2019 n. 332 il giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto la domanda del cittadino. In particolare il giudice di merito ha puntualizzato che: 1) era obbligo della Regione adottare le misure necessarie a “scongiurare incursioni di animali selvatici sulla sede stradale”; 2) nel caso concreto nessuna idonea misura era stata adottata (segnaletica, ecodotti o recinzioni); 3) la Regione non aveva compiutamente dato esecuzione al piano di abbattimento dei caprioli pur a suo tempo adottato. Il giudice di pace ha così condannato la Regione “ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.

Il Tribunale

La sentenza è stata appellata dalla Regione Marche. E con sentenza 24 settembre 2020 n. 554 il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto il gravame e ha rigettato la domanda del cittadino. In particolare il Tribunale ha ritenuto che: a) non era provato che la Regione avesse disposto un numero insufficiente di abbattimenti; b) l’assenza di segnaletica, recinzioni od altre misure rientranti nell’arredo stradale esulava dalle competenza della Regione, in quanto era ascrivibile alla condotta dell’ente proprietario della strada, che all’epoca dei fatti era la Provincia.

Il verdetto della Cassazione

L’automobilista ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che aveva subito l’incidente con l’animale e ha rilevato la violazione dell’articolo 2052 del Codice civile (Danno cagionato da animali). La Corte sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto affermare la responsabilità della Regione ai sensi della norma appena indicata, dal momento che essa non aveva provato l’esimente del caso fortuito. La Regione, infatti, può essere chiamata a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell’articolo 2052 del Codice civile. Questo principio è già stato ripetutamente affermato da questa Corte, e “non convincono in senso contrario gli argomenti spesi dall’amministrazione controricorrente”. Poi si legge nella sentenza che - secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore - e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto o un ferito ogni 41 ore. Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell’articolo 2052 del Cc possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui si discorre, proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto o interesse. In conclusione è stato accolto il ricorso del cittadino.