Per le polizze sanitarie il nodo dei termini dell’allineamento ai nuovi criteri

Il 16 marzo scorso è entrato in vigore il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 232/2023 sui requisiti minimi delle polizze assicurative della Rc sanitaria e sulle condizioni di operatività delle «analoghe misure» di copertura del rischio da parte delle strutture sanitarie che abbiano scelto di assumerlo in carico direttamente. Il provvedimento, attuativo dell’articolo 10, comma 6, della legge Gelli (24/2017), produce significativi cambiamenti nel modo di coprire il rischio clinico...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi