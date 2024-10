Per usucapire un bene comune basta il possesso pubblico

Si acquisisce la proprietà per usucapione sul bene (in origine) condominiale anche se comprende il passaggio d’impianti tecnologici comuni. Infatti la proprietà del bene sussiste nel caso in cui il singolo condomino abbia escluso gli altri dal compossesso, risultando compatibile con un tale acquisto l’esistenza di servitù passiva relativamente alle condotte passanti di acquedotto, elettrodotto e cavidotto. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 26024/24.

I chiarimenti della Cassazione

Il partecipante alla comunione che intenda...