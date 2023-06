Perdita di chance, quale inquadramento nell'ambito della responsabilità sanitaria di Niccolò Maria Sposimo*

In data 12 Giugno 2023, in occasione del Convegno tenutosi presso la Camera dei Deputati, si è tornati a parlare del "danno da perdita di chances", un argomento complesso che mette a un non facile confronto medicina e giurisprudenza.



Cerchiamo quindi di inquadrare questo tema per offrire qualche spunto di riflessione.

In primo luogo con riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione n. 4400/04 e n. 6488/17 , la chance viene identificata come quella "concreta ed effettiva occasione favorevole...