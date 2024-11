Poggi & Associati cresce a Milano con l’arrivo di Marida Zaffaroni

Marida Zaffaroni

L’avvocato Marida Zaffaroni fa il suo ingresso in Poggi & Associati in qualità di Partner, rafforzando il team legale dedicato all’attività di consulenza in ambito corporate, M&A e private equity e consolidando così una delle aree dello studio in maggior crescita.

L’avvocato Zaffaroni, che sarà operativa nella sede di Milano dello studio, vanta una significativa esperienza nella gestione di operazioni di natura straordinaria in favore di operatori finanziari, fondi di private equity e gruppi industriali sia italiani che stranieri, maturata, da ultimo, nello studio Pedersoli (oggi PedersoliGattai), dove è entrata in qualità di Partner (Salary) nel 2016 e, in precedenza, nello studio d’Urso Gatti Pavesi e Bianchi (ora Gatti Pavesi Bianchi Ludovici) dove ha ricoperto la qualifica di Junior Partner a partire dall’anno 2011.

Luca Poggi, name partner e fondatore dello Studio, commenta: “L’arrivo di Marida rafforza la nostra organizzazione in termini di competenza professionale e conoscenza dell’area M&A e conferma l’efficacia del progetto di crescita della sede milanese, con un numero sempre in aumento di operazioni di finanza straordinaria”.

Con 42 professionisti, di cui 9 soci, Poggi & Associati ha due uffici operativi in Italia, a Bologna e a Milano. Lo studio, fondato negli anni ‘80, è attivo nelle aree fiscale, legale e finanziaria. Poggi & Associati fornisce ai clienti nazionali e internazionali soluzioni su misura e si occupa prevalentemente di realtà corporate, holding italiane di gruppi stranieri o aziende sussidiarie italiane di realtà internazionali, ed è in grado di gestire operazioni anche molto complesse, attraverso team multidisciplinari.