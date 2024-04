Polizze Rc, il limite alla copertura postuma non provoca la nullità

Il giudice non può dichiarare nulla una clausola claims made (inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile) solo perché limita la garazia alle richieste di risarcimento pervenute entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Per riqualificare il contratto occorre infatti compiere un’attenta verifica sulla conformazione della clausola, sulla sua combinazione tra copertura pregressa e ultrattività annuale, anche alla luce del rapporto tra rischio e premio effettivamente versato...

