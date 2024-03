Polizze vita, bocciata la prescrizione biennale

Incostituzionale il limite biennale di prescrizione per le polizze vita, per le quali deve invece essere applicato il termine decennale. Questa la conclusione della Corte costituzionale sulla versione dell’articolo 2952, secondo comma, del Codice civile, in vigore tra il 2008 e il 2012. La Consulta ha infatti ritenuto illegittimo un termine così breve per l’esercizio dei diritti che derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, bocciando quindi una disposizione rimasta in vigore per 4 anni, ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi