Portolano Cavallo annuncia l’ingresso di Daniela Amhof quale responsabile del German desk

Daniela Amhof

Portolano Cavallo, studio legale full-service leader nei settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare, è lieto di annunciare l’ingresso di Daniela Amhof in qualità di counsel. Daniela sarà responsabile del German Desk specializzato nell’assistenza legale a clienti della regione DACH e dell’Alto Adige.

Daniela Amhof vanta un’esperienza di oltre 15 anni nell’assistenza a clienti di lingua e cultura tedesca ed ha maturato una conoscenza approfondita delle loro esigenze e aspettative nel mercato italiano.

Daniela è specializzata nel contenzioso civile, commerciale e societario, spesso di natura transfrontaliera, occupandosi di complessi contenziosi commerciali, controversie post M&A, contenziosi per abuso di posizione dominante e, in genere, di controversie riguardanti responsabilità contrattuali, extracontrattuali e precontrattuali.

Prima di entrare in Portolano Cavallo, Daniela ha lavorato per circa dodici anni nel dipartimento di Contenzioso e Arbitrati di Gianni & Origoni e precedentemente in uno studio legale boutique specializzato nell’assistenza a favore di clienti di lingua tedesca.

“Siamo orgogliosi di accogliere Daniela Amhof nel team – commenta Micael Montinari, responsabile del Practice Group di Contenzioso di Portolano Cavallo – Siamo sempre alla ricerca di talenti con cui concorrere alla crescita e allo sviluppo delle nostre aree di attività, la sua esperienza nel contenzioso offrirà sicuramente un valore aggiunto alla practice. In più, in quanto madrelingua tedesca, Daniela è la persona ideale cui affidare la guida del nuovo German Desk. Questo progetto è in linea con l’orientamento internazionale dello Studio.”

“Entrare a far parte di una realtà innovativa e in costante espansione come Portolano Cavallo rappresenta per me una grande opportunità che accolgo con entusiasmo – dichiara Daniela Amhof – Sono grata della fiducia riposta in me per guidare il nuovo German Desk. Questo nuovo capitolo del mio percorso professionale mi permetterà di sfruttare tutte le competenze maturate, per rafforzare l’area Contenzioso e contribuire allo sviluppo dello Studio”.