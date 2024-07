Andrea Lazzaretti nominato nella Commissione Arbitration and ADR di ICC Italia e Delegato Internazionale ICC Global Commission on Arbitration and ADR

Andrea Lazzaretti

Andrea Lazzaretti, Partner di RASS Studio Legale Rinaldi e Associati, è stato nominato componente della Commissione Arbitration and ADR di ICC Italia e Delegato Internazionale ICC Global Commission on Arbitration and ADR per il mandato 2024-2027.

ICC Italia è il National Committee, con sede a Roma, della International Chamber of Commerce – ICC, la più grande organizzazione mondiale delle imprese. ICC Italia mette in contatto imprese, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e della ricerca con la rete globale dell’organizzazione di Camere di Commercio internazionali, che rappresenta e collega oltre 45 milioni di imprese in più di 170 Paesi.

L’Avv. Andrea Lazzaretti, in quanto nuovo membro della Commissione dedicata a studiare gli aspetti legali, procedurali e pratici dell’arbitrato e dell’ADR per facilitare l’accesso alla giustizia e promuovere risoluzioni efficienti alle controversie, metterà a servizio dell’ICC la sua esperienza nel campo del contenzioso di natura commerciale.

“Questa nomina è per me un grande onore e una responsabilità – afferma l’Avv. Andrea Lazzaretti – costituisce un’opportunità unica per conoscere e lavorare con illustri colleghi che, come me, sono impegnati nello studio e promozione di metodi alternativi di risoluzione delle controversie, in particolare nel settore del commercio internazionale. Sono certo che quest’esperienza unica, oltre a consentire una mia crescita umana e professionale, valorizzerà le competenze del nostro studio, consentendogli di espandere la propria rete di qualificati contatti nel mondo dell’arbitrato”.