Portolano Cavallo con Entangled Capital SGR nell’acquisizione di Centroplast

Andrea Gritti, Lorenzo Arrigoni

Entangled Capital, società fondata da Roberto Giudici e Anna Guglielmi che promuove fondi di private equity focalizzati su piccole e medie imprese italiane, ha finalizzato l’acquisizione di Centroplast S.r.l. – realtà di riferimento nei sistemi di coltivazione – per la propria partecipata Pasquini&Bini.

Con questa operazione, Pasquini&Bini – leader nella produzione di vasi in plastica riciclata per impianti vivaistici – prosegue la propria strategia di crescita e consolidamento del suo posizionamento sul mercato di riferimento.

Portolano Cavallo ha assistito il fondo di private equity Entangled Capital in tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto dal partner Andrea Gritti (foto in allegato), co-responsabile della practice private equity dello studio, coadiuvato dagli associate Lorenzo Arrigoni (foto in allegato) e Giorgio Nardone e, per gli aspetti giuslavoristici, dall’associate Tabita Costantino.

I soci di Centroplast sono stati assistiti dall’avv. Daniele Giovannelli dello studio legale Gambardella&Giovannelli di Lucca.