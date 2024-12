Portolano cavallo nomina Pablo Fernando Ambrosy Carrera Chief Digital and Innovation Officer

Paolo Ambrosy

Portolano Cavallo, studio legale full-service leader nei settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare, annuncia l’ingresso di Pablo Fernando Ambrosy Carrera come nuovo Chief Digital and Innovation Officer. L’ingresso di Ambrosy testimonia la volontà dello studio di continuare a investire in tecnologia e innovazione per migliorare i servizi offerti alla propria clientela.

Pablo sarà responsabile della trasformazione digitale dello studio, con particolare attenzione all’integrazione di soluzioni tecnologiche avanzate e al miglioramento continuo della infrastruttura digitale. Il suo ruolo includerà anche l’analisi e l’implementazione di nuovi strumenti digitali e l’ottimizzazione dei flussi di lavoro attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia, a supporto della crescita e della competitività dello studio.

Ambrosy porta con sé un’esperienza decennale nel campo della gestione e trasformazione dei sistemi informatici. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere di sistema presso France Telecom, per poi specializzarsi in cybersecurity nel settore Space & Defence con GMV. Successivamente, ha ricoperto il ruolo di Corporate Networking and Architecture Security Manager per MAPFRE, dove ha gestito progetti di sicurezza informatica in ambito internazionale. Prima di unirsi a Portolano Cavallo, è stato Head of IT Governance and Transformation presso Verti Assicurazioni, ruolo in cui ha guidato significative trasformazioni digitali, tra cui l’adozione di infrastrutture cloud e la ridefinizione dei sistemi assicurativi core.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova sfida in Portolano Cavallo, uno studio che ha fatto dell’innovazione il proprio punto di forza, tra i primi ad adottare tecnologie d’avanguardia come Luminance, la piattaforma avanzata di intelligenza artificiale, sin dal 2017” dichiara Pablo Ambrosy. “È per me un onore poter contribuire a un progetto di crescita così stimolante e impegnativo.”

Portolano Cavallo fornisce consulenza legale alle aziende che operano in settori complessi e in continua evoluzione. La combinazione di leadership nei settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare e competenze full-service (M&A, Private Equity, Banking & Finance, Regolamentare, Proprietà Intellettuale, Privacy, Cyber Security e Data Protection, Diritto della Concorrenza e dell’UE, Golden Power, Compliance, Contenzioso, Diritto del Lavoro e altro ancora) costituiscono un’offerta unica nel mercato legale in Italia.