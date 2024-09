Possibile la dichiarazione tardiva anche se sono iniziati i controlli

L’avvio di una verifica fiscale non impedisce la presentazione di una dichiarazione tardiva, entro i 90 giorni dalla scadenza. I controlli inibiscono (inibivano, in passato) il ravvedimento e dunque la possibilità di applicare una sanzione ridotta, ma non incidono sulla validità della dichiarazione tardiva. La conferma è nell ’ordinanza n. 23409 depositata ieri dalla Cassazione.

La vicenda prendeva le mosse da una verifica fiscale dalla quale era emersa l’omessa presentazione della dichiarazione dei...