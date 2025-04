Powersoft acquista il 51% di K-Array: Gli studi coinvolti

Francesca Stefanelli, Vittoria Sciarroni, Marco Simion

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Powersoft S.p.A. – alla guida di un gruppo tecnologico operativo a livello mondiale nei sistemi pro-Audio e quotata su Euronext Growth Milan – nell’acquisizione, da H.P. Sound Equipment S.p.A., del 51% del capitale di K-Array S.r.l., società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi audio innovativi ad elevate prestazioni e design compatto per una vasta gamma di applicazioni. L’accordo prevede, inoltre, la reciproca concessione di opzioni di acquisto e vendita in favore, rispettivamente, di Powersoft e HP Sound sul restante 49% del capitale sociale di K-Array.

Tale acquisizione rientra nel piano di sviluppo strategico del gruppo Powersoft che mira a consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato globale dell’audio professionale.

GOP ha affiancato il team interno di Powersoft guidato dal Legal & Corporate Affairs Manager Carlo Bombace coadiuvato dal Senior Legal Counsel Paolo Cellini, con un team coordinato dal partner Antonio Segni coadiuvato dalla counsel Francesca Stefanelli e dalla managing associate Vittoria Sciarroni. I profili real estate sono stati seguiti dall’associate Andrea Baglioni, mentre gli aspetti relativi all’acquisition finance dal partner Raffaele Tronci e dall’associate Stefania Verroca.

Powersoft è stata altresì assistita da Intermonte SIM S.p.A., in qualità di advisor finanziario, con un team coordinato dal Director Antonino Maria Surace coadiuvato da Elena Zanetti e Matteo Pedron, dallo studio Studio Biscozzi Nobili & Partners per gli aspetti relativi alla due diligence fiscale con un team coordinato dal partner Massimo Foschi, coadiuvato dal senior associate Roberta Sironi e dagli associates Michele Bolsieri e Marta Fracisco, da EY Advisory S.p.A. per le due diligence finanziaria con un team composto da Lucia Mazzuero e Francesco Trentin e da EY S.p.A. per la due diligence contabile con un team composto da Lapo Ercoli e Simone Papini.

HP Sound è stata assistita, per la negoziazione del contratto di compravendita e degli ulteriori contratti necessari al perfezionamento dell’operazione, dall’avv. Marco Simion, partner di Harpalis, nonché da Simone Pratesi, Vieri Spadoni e Marina Pratesi di Nobel Partners Advisory in qualità di advisor finanziario.