Prelievi illeciti al bancomat, paga il cliente se il Pin è giusto di Selene Pascasi

La banca non risponde se il codice non è stato conservato con cura









È responsabile il titolare del bancomat smarrito o rubato per l’indebito uso della carta da parte di terzi che abbiano digitato il codice Pin corretto. Non spetta alla banca, dunque, risarcire il cliente per le somme prelevate dal malfattore a conoscenza del codice di sicurezza. Lo puntualizza la Corte di cassazione con l’ordinanza 31136 del 12 ottobre 2023.

Apre la controversia un correntista che – dopo aver denunciato lo smarrimento o il furto del proprio bancomat – cita l’istituto di credito per...