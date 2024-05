Premialità edilizie ed imposta di registro

Premessa

Dopo oltre trent’anni dall’entrata in vigore del D.P.R. n. 131/1986 e Tariffe allegate, in un contesto legislativo segnato da una ipertrofica normativa fiscale, l’esatta perimetrazione del prelievo fiscale in tema di imposta di registro ha generato numerosi problemi interpretativi e applicativi. Tale difficoltà si è registrata nonostante la palese intenzione del Legislatore di semplificare il “quantum debeatur” dovuto al Fisco, allegando al decreto già citato le Tariffe con cui, per ogni singola ...