Omesso versamento dell’Iva e art. 131 bis c.p.

la QUESTIONE La Corte di Cassazione “torna” sull’applicabilità della particolare tenuità del fatto al reato di cui all’art. 10 ter D.lgs. n. 74/2000

Premessa

Dopo oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.lgs. n. 74 del 2000, in un contesto legislativo segnato da una ipertrofica normativa fiscale e, non da ultimo, dalle novità apportate dalla Riforma Cartabia, l’esatta perimetrazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10 ter del D. Lgs. n. 74/2000 ha generato numerosi problemi interpretativi ed applicativi. Questo è il risultato di una crescente complessità della attività ermeneutica delle norme tributarie, specie laddove le stesse debbano...