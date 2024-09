Presentato a Roma il manuale “Responsabilità e Risarcimento”, edizione 2024, edito dal Gruppo Sole 24 Ore: un focus sulle responsabilità nel mondo contemporaneo

Evento 25 settembre

Ieri, presso la sede romana di BLB Studio Legale, è stata presentata l’edizione 2024 del “Responsabilità e Risarcimento”, edito dal Gruppo Sole 24 Ore . L’evento ha visto la partecipazione attiva di importanti figure del panorama giuridico e istituzionale italiano, creando un momento di confronto costruttivo sulle principali tematiche trattate nell’opera. Il manuale, curato dall’Avv. Mario Benedetti, offre un’analisi approfondita e aggiornata delle responsabilità giuridiche. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il Senatore Giovanni Berrino della II Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, l’Onorevole Mauro Del Barba della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, l’Onorevole Marco Simiani della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati, e il Dott. Sette, Vice Presidente del Centro Studi ANCE Roma, nonché il Dott. Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali at The Italian Data Protection Authority.

Tra i temi affrontati, l’analisi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha rappresentato un punto centrale del dibattito. L’Avv. Mario Benedetti e l’On. Marco Simiani hanno guidato una discussione approfondita sui principali cambiamenti introdotti dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici, emanato circa un anno fa. Particolare attenzione è stata posta sulla semplificazione delle procedure e sulla maggiore trasparenza, aspetti considerati punti di forza del nuovo quadro normativo. Tuttavia, sono state analizzate alcune criticità legate all’applicazione pratica del codice, con difficoltà operative evidenziate dagli operatori del settore. Il confronto è pertanto proseguito con un’analisi delle aree in cui il codice necessita di correttivi, in vista di ravvicinati provvedimenti normativi al riguardo. E’ stato poi affrontata la tematica legata ai diritti di proprietà industriale e intellettuale. La discussione, guidata dall’Avv. Gianluca Bellino e dal Senatore Giovanni Berrino, ha offerto una panoramica dettagliata sulle sfide e le opportunità del sistema brevettuale europeo e delle nuove normative digitali. L’Avv. Bellino ha illustrato le potenzialità del Brevetto Europeo Unitario, un meccanismo pensato per rafforzare il sistema centralizzato di concessione dei brevetti in Europa. Questo strumento rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa per gli utenti che cercano tutela brevettuale in tutta Europa, riducendo burocrazia e costi, e stimolando al contempo ricerca, sviluppo e investimenti nelle tecnologie di frontiera. Il Brevetto Europeo Unitario offre inoltre maggiore certezza giuridica, semplificando la risoluzione delle controversie su scala continentale, e rappresenta un passo cruciale verso la realizzazione di un mercato unico per la tecnologia all’interno dell’Unione Europea.

L’Avv. Donato Silvano Lorusso e l’Onorevole Mauro Del Barba hanno invece guidato il dibattito esplorando le complesse implicazioni giuridiche dell’uso dell’AI e le sfide che essa pone al sistema normativo attuale. Il focus si è concentrato sull’allocazione della responsabilità quando l’intelligenza artificiale causa danni all’utilizzatore o a terzi. In particolare, è stato sottolineato come la guida autonoma rappresenti un caso emblematico per comprendere le problematiche legate alla responsabilità: l’utente di un veicolo a guida autonoma è estraneo alle decisioni prese dall’algoritmo, sollevando dubbi sulla sua responsabilità in caso di errori della macchina. La domanda principale emersa è se possa essere ragionevole imputare al non conducente di un’auto a guida autonoma la responsabilità per un errore commesso dall’intelligenza artificiale. L’analisi si è estesa alle normative vigenti nell’Unione Europea, che stanno cercando di adeguarsi alle rapide innovazioni tecnologiche. Le norme UE sulla responsabilità del produttore sono state oggetto di approfondimento, evidenziando come queste debbano evolversi per affrontare le sfide poste dall’AI, specialmente nei casi in cui l’utente non ha alcun controllo sulle decisioni operate dal sistema intelligente. La responsabilità del produttore emerge come un possibile punto di riferimento, ma con questioni ancora aperte sull’effettiva attribuzione dei costi risarcitori e sulla necessità di bilanciare l’innovazione con la tutela dei diritti dei cittadini. Nell’ambito dell’intervento è inoltre intervenuto sulle tematiche il Dott. Guido Scorza Componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali at The Italian Data Protection Authority parlando dell’importanza del dato in ambito Intelligenza Artificiale.

Infine, la presentazione si è conclusa con un approfondito confronto che ha riguardato le complesse problematiche legate alla “fine del Superbonus 110%”. L’Avv. Daniela Di Palma e il Dott. Sette hanno illustrato le principali criticità emerse a seguito della riduzione dell’agevolazione fiscale, concentrandosi sugli impatti giuridici e risarcitori per i beneficiari e gli altri soggetti coinvolti. La discussione ha messo in luce come la fine del Superbonus 110% abbia generato numerose problematiche: lavori incompleti, sospensione o mancato avvio dei cantieri, e l’impossibilità per molti di usufruire dell’agevolazione nella sua misura originaria. A questi si aggiungono le difficoltà legate alla cessione del credito e alla mancata esecuzione dei lavori, che hanno creato una situazione di forte incertezza per tutti gli attori coinvolti. L’Avv. Di Palma e il Dott. Sette hanno esplorato le implicazioni di queste criticità in termini di responsabilità e risarcimento del danno. In particolare, è stata affrontata la questione della tutela dei beneficiari, spesso coinvolti loro malgrado in contenziosi complessi che vedono contrapposte le diverse figure partecipanti al processo edilizio. L’analisi si è concentrata sulla necessità di valutare gli effetti di queste problematiche sotto il profilo giuridico, individuando le responsabilità di imprese, committenti e altre parti coinvolte. Un punto centrale del dibattito è stata la vigilanza alla luce del Decreto Legge 39/2024, che introduce nuovi criteri di controllo e prevenzione volti a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione dei cantieri e delle agevolazioni fiscali. Il quadro che emerge è quello di una “involontaria lotta di tutti contro tutti”, in cui il mancato rispetto degli impegni contrattuali e normativi può avere ripercussioni significative sia sul piano economico che legale.

La presentazione del manuale si è rivelata un’occasione unica per approfondire tematiche di grande attualità e complessità, offrendo agli addetti ai lavori un prezioso strumento di riflessione e aggiornamento. L’opera rappresenta un contributo unico e fondamentale per avvocati, giuristi e operatori del diritto e non solo, chiamati a confrontarsi con un contesto normativo in continua evoluzione.