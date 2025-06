Previan finalizza l’acquisizione di Sisgeo

Federico Ragazzini, Pierluigi Samarotto, Massimo Chiais

Previan – gruppo canadese leader nelle tecnologie diagnostiche infrastrutturali - ha finalizzato l’acquisizione di Sisgeo S.r.l. e delle sue controllate in Svizzera, Germania, Francia e Colombia, che progettano e producono strumentazione per il monitoraggio geotecnico e strutturale.

Con sede in Québec, Canada, Previan è un gruppo tecnologico industriale in rapida crescita e altamente innovativo. Il Gruppo è focalizzato sull’utilizzo di tecnologie diagnostiche avanzate per migliorare il monitoraggio dello stato di salute delle infrastrutture a livello globale.

Sisgeo è un produttore di strumentazione per il monitoraggio geotecnico e strutturale, leader mondiale nella produzione di tecnologie all’avanguardia applicate agli inclinometri. L’azienda progetta, produce e installa strumenti di altissima precisione al fine di assicurare valore aggiunto all’ingegneria geotecnica e strutturale in ogni ambito.

Lo Studio Legale Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Previan con un team composto da Massimo Chiais (partner), Carlotta Orlando (associate) e Marwa Baktash (associate).

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali e societari dell’operazione, nonché per la definizione degli accordi contrattuali di cessione, con un team guidato dal Partner Federico Ragazzini per la parte fiscale e dal Partner Pierluigi Samarotto, coadiuvato dall’Associate Francesco Coppola, per la parte legale.

Inoltre, per l’assistenza ai venditori nella definizione degli accordi contrattuali di cessione è intervenuto anche Nicola Vasile dell’omonimo studio legale.