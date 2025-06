Osborne Clarke e BonelliErede con Mina e Sperlari nel lancio della nuova campagna pubblicitaria

Federico Ferrara, Michele Bertani

Mina e Sperlari, due simboli della città di Cremona, hanno dato vita a una collaborazione inedita che segna il rilancio del marchio di dolciumi con un’identità rinnovata a partire da una canzone scritta ed interpretata in esclusiva per il brand. Osborne Clarke ha affiancato l’artista nella definizione del contratto di licenza per i suoi diritti d’immagine e di interprete, mentre BonelliErede ha assistito Sperlari.

Con i suoi quasi 190 anni di storia, Sperlari si propone come custode della tradizione dolciaria italiana, dove la storia e la cultura del territorio italiano rappresentano non solo la base, ma anche l’ispirazione per la continua evoluzione di Sperlari. Mina, una voce senza tempo, che da oltre sessant’anni accompagna la memoria collettiva italiana è un’icona trasversale, amatissima da generazioni diverse, capace di reinventarsi pur restando sempre fedele alla sua essenza.

Da questi valori condivisi è nata la collaborazione che ha preso forma e melodia attraverso la campagna “Storie dolci, più la tua”. Mina è interprete del jingle, composto ad hoc, di questa campagna. La canzone accompagna due creatività: una focalizzata sul mondo caramelle on air dal 25 maggio, l’altra legata ai prodotti di Natale (torrone e torroncini), che saranno al centro di una seconda fase di comunicazione a partire da novembre.

Osborne Clarke - con un team guidato dal partner Federico Ferrara, coadiuvato dalla counsel Marialaura Boni e dalla junior associate Chiara Brayda - ha assistito Mina in tutti gli aspetti che riguardano il contratto con lo storico marchio italiano di dolciumi Sperlari.

Sperlari si è avvalsa della consulenza del professor Michele Bertani, of counsel di BonelliErede.

L’accordo ha riguardato la concessione di una licenza per l’uso dei diritti di artista e l’immagine di Mina nella nuova campagna pubblicitaria del brand italiano, destinata alla trasmissione digitale mondiale nonché alla diffusione attraverso canali tradizionali.