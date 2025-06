Greenberg Traurig Milano si rafforza nel labour con l’ingresso di Giuseppe Bulgarini d’Elci e del suo team

Virginia Allen, Chiara Schirru, Giuseppe Bulgarini d’Elci, Roberta Cristaldi e Giuseppe Fera

Greenberg Traurig, LLP prosegue la sua crescita strategica a Milano con l’arrivo del nuovo partner Giuseppe Bulgarini d’Elci, professionista di spicco nel diritto del lavoro, insieme al suo team, composto dalla counsel Roberta Cristaldi, la senior associate Chiara Schirru e l’associate Giuseppe Fera, che provengono dallo studio Watson Farley & Williams.

Contestualmente, Greenberg Traurig rafforza il dipartimento labour anche a Londra con l’arrivo della nuova socia Virginia Allen, in precedenza responsabile della practice presso EY.

Bulgarini d’Elci ha ricoperto ruoli apicali presso prestigiosi studi legali internazionali e italiani, assistendo multinazionali e importanti aziende italiane su tutti gli aspetti del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e di compliance. Con oltre 25 anni di esperienza, è riconosciuto per le sue competenze e per l’approccio pragmatico, in particolare nella gestione di controversie complesse in ambito lavoristico, inclusi licenziamenti individuali e collettivi, procedimenti disciplinari, violazioni di patti di non concorrenza e distacchi. Bulgarini d’Elci vanta una lunga esperienza nel guidare le aziende attraverso processi articolati di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali, oltre a fornire consulenza strategica su tematiche lavoristiche relative a trasferimenti d’azienda e operazioni di M&A.

Oltre a svolgere la professione di avvocato, Bulgarini D’Elci realizza articoli e interventi sulla stampa e partecipa come relatore a seminari organizzati da associazioni datoriali e come docente a prestigiosi master, tra cui quelli organizzati da AIDP e AGI. È inoltre membro dell’Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI) e dell’European Employment Lawyers Association (EELA), consolidando ulteriormente la sua autorevole reputazione nel settore.

«Questo è un ottimo momento per accogliere Giuseppe, la cui eccezionale reputazione, la sua vasta esperienza nel diritto del lavoro italiano e internazionale e la profonda conoscenza del settore lo rendono perfettamente in linea con la cultura di Greenberg Traurig», ha dichiarato Richard A. Rosenbaum, Executive Chairman di Greenberg Traurig. «Lo studio vanta una delle principali practice di diritto del lavoro negli Stati Uniti e, a livello globale, continuiamo a rafforzare le nostre capacità di altissimo livello in questo settore. L’arrivo di Giuseppe e Virginia consolida la nostra posizione come leader nella consulenza legale in Regno Unito, Italia ed Europa, favorendo una stretta sinergia con le nostre practice Corporate, M&A, Litigation e Compliance, e supportando il nostro costante impegno a fornire consulenza di eccellenza ai clienti in tutti i mercati e settori.»

«Greenberg Traurig è impegnata a offrire ai clienti consulenza di altissimo livello in ogni area del diritto», ha dichiarato Luigi Santa Maria, Co-Managing Partner di Greenberg Traurig Milano. «L’ingresso di Giuseppe e del suo team rappresenta una tappa significativa nello sviluppo della nostra practice italiana di diritto del lavoro e arricchisce la nostra offerta multidisciplinare a Milano. La loro competenza sarà di grande valore per i nostri clienti che si trovano ad affrontare un panorama normativo sempre più complesso in materia di lavoro, sia in Italia che in tutta Europa.»

Bulgarini d’Elci ha commentato: «Entrare a far parte di Greenberg Traurig rappresenta un’evoluzione naturale ed entusiasmante per il nostro team. La portata internazionale dello studio, la forte cultura di collaborazione e la dedizione alla qualità rispecchiano pienamente la nostra filosofia professionale. Siamo lieti di poter contribuire alla crescita continua dell’ufficio di Milano e di collaborare con i nostri nuovi colleghi in tutta Europa e nel resto del mondo.»

«L’ingresso sia di Giuseppe e del suo team a Milano, sia di Virginia a Londra, riflette la crescita e l’ambizione continua della nostra practice di diritto del lavoro in tutta Europa», hanno aggiunto Anna Hałas-Krawczyk e Meira Ferziger, vice-chair delle practice Labor & Employment per l’Europa e il Medio Oriente. «Poiché la domanda dei clienti per un supporto integrato e transfrontaliero in materia di lavoro continua ad aumentare, siamo impegnati come studio a costruire un team che unisca una profonda conoscenza locale a una prospettiva internazionale. I nostri nuovi colleghi portano esattamente questa combinazione, rafforzando la nostra capacità di offrire consulenza coerente e di alta qualità in tutta la regione, e siamo lieti di accoglierli nel team.»

Il team di Milano

Roberta Cristaldi è un’esperta consulente in diritto del lavoro che assiste su tutto lo spettro delle tematiche di gestione delle risorse umane, con particolare attenzione alle controversie lavorative, ai licenziamenti collettivi e ai rapporti di agenzia. Chiara Schirru è una senior associate specializzata sia in controversie che in consulenza in ambito lavoristico, con una riconosciuta competenza in materia di protezione dei dati, contenzioso per discriminazione e supporto quotidiano in tematiche afferenti al diritto del lavoro. Giuseppe Fera è un associate con comprovata esperienza in diritto del lavoro e sindacale, che assiste clienti italiani e internazionali in un’ampia gamma di questioni giudiziali e stragiudiziali, inclusi rapporti di lavoro dirigenziale e tematiche di protezione dei dati.