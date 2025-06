Ashurst con Deutsche Bank in un finanziamento da 208 milioni per lo sviluppo di 10 impianti di biometano Lo studio legale internazionale Ashurst ha assistito Deutsche Bank in relazione al finanziamento di €208 milioni a favore di Green One, la joint venture company leader nello sviluppo di tecnologie di digestione anaerobica di proprietà di BTS DevCo (la società di sviluppo del Gruppo BTS) e di Eiffel Gaz Vert (il fondo d’investimento dedicato alle “molecole verdi” gestito da Eiffel Investment Group).