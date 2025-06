CDP Venture Capital chiude un round di investimento in Nova: LCA e Bird & Bird gli advisor

Alice Maria Cuccio, Andrea Messuti

CDP Venture Capital ha chiuso un round di finanziamento in Nova (NGlobal Holding AB), società HRtech che aiuta le aziende di attrarre e assumere i migliori talenti in modo più efficiente mediante un modello di comunità selettivo e tecnologico. Il round è stato guidato da CDP Venture Capital con la partecipazione di BY Venture Partners e il coinvolgimento di un network di Angels, Doha Tech Angels.

LCA Studio Legale ha assistito CDP Venture Capital con un team guidato dal partner Andrea Messuti, insieme all’associate Olivier Macquet e al trainee Gianmarco Pacini, in collaborazione con lo studio Vinge per i temi di diritto svedese. CDP Venture Capital SGR ha seguito l’operazione con il team di legali interni guidato da Alessandro di Gioia con Matteo Fittante e Martina Lovato.

La sede svedese di Bird & Bird ha assistito i soci fondatori di Nova con un team guidato dal partner Martin Folke. La sede italiana di Bird & Bird ha assistito i soci fondatori di Nova in relazione agli aspetti di diritto italiano dell’operazione, con un team composto dal partner Calogero Porrello e dall’associate Alice Maria Cuccio.

Fondata nel 2020, la rete Nova conta già oltre 25.000 professionisti in più di 80 Paesi e ha collaborato con più di 800 aziende. I fondi saranno destinati all’espansione internazionale, allo sviluppo di una nuova piattaforma B2B e all’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza dei membri in App.