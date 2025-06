La cittadinanza Iure Sanguinis dopo la Conversione in legge del Decreto Tajani

L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo

“Cittadinanza Iure Sanguinis. Criticità e Prospettive dopo la Conversione in Legge del Decreto n. 36/2025 - c.d. Decreto Tajani”

Durante il webinar si affronterà il tema della cittadinanza e dello Iure sanguinis, di cui tanto si discute. Si partirà dalla previsione in Costituzione del diritto alla Cittadinanza, per poi passare allo ius culturae, alle novità introdotte e ai profili di illegittimità costituzionale del D.L. Tajani e della relativa legge di conversione, anche in riferimento alla retroattività e ai requisiti di necessità e urgenza. Si farà quindi il punto sull’incidenza in termini di contenzioso. Si farà infine un focus sul principio dello ius sanguinis e dello ius soli anche in riferimento alla cittadinanza europea per chiudere con un manifesto per una buona immigrazione.

L’evento avrà luogo il prossimo 7 luglio dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione, prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

Media Partner Il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA