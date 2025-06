EY SLT con Dana per la vendita del business off-highway ad Allison

Fabrizio Iachini, Maria Elena Passaretti, Fabio Zampini, Emma Greco

Dana Incorporated (NYSE: DAN) ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per la vendita della sua attività Off-Highway ad Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) per un prezzo pari a 2,7 miliardi di dollari. Il prezzo rappresenta circa 7 volte l’EBITDA rettificato previsto per il 2025 in relazione alla divisione Off-Highway. La transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative e autorizzative, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

EY Studio Legale Tributario ha assistito il gruppo Dana, fornendo servizi integrati di vendor tax due diligence, tax structuring e modeling, con un team coordinato e guidato dal partner Fabrizio Iachini (in foto) e composto dalla Senior Manager Maria Elena Passaretti (in foto), dai Manager Agnese Tiracorrendo, Luigi Colucci, Carmine Ascione e dalla Senior Consultant Camilla Ascione per gli aspetti corporate e international tax, dal Partner Fabio Zampini (in foto) e dal Senior Manager Roberto Esposito per gli aspetti transfer pricing e dal Partner Emma Greco (in foto) e dal Manager Matteo Mancini per gli aspetti IVA e imposte indirette.