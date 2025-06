Alma LED assiste CDP Venture Capital nell’investimento in Multiverse, round Serie C da quasi 200 milioni di euro Lo Studio Legale Alma LED ha prestato assistenza a CDP Venture Capital SGR S.p.A., per conto dei fondi Artificial Intelligence Fund, EnergyTech e ServiceTech nell’ambito della complessa operazione di investimento nel round Serie C da circa 200 milioni di euro promosso da Multiverse, società deep tech con sede in Spagna e leader mondiale nello sviluppo di soluzioni software basate su intelligenza artificiale quantistica.