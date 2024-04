Primo sì al Senato al limite di 45 giorni per le intercettazioni L’emendamento, riformulato dalla relatrice Erika Stefani (Lega), con l’accordo del ministero della Giustizia, introduce per la prima volta nel nostro Codice di procedura penale un tetto alla durata delle operazioni di ascolto che sinora potevano teoricamente prolungarsi per tutta la fase delle indagini preliminari