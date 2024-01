Proactiva, FVF e LMCR nella cessione di Sd Chemicals al gruppo Nordmann

Walter Pugliese, Alfredo Frangini, Elmar Zwick

SD Chemicals S.r.l., società italiana con pluriennale esperienza nella produzione e distribuzione di materie prime per l’industria cosmetica, alimentare e farmaceutica, è stata acquistata dal gruppo tedesco Nordmann, multinazionale leader nel settore della distribuzione di materie prime naturali e chimiche, additivi e prodotti chimici specializzati in tutto il mondo.

Per tutti gli aspetti finanziari e legali dell’operazione, SD Chemicals S.r.l. si è avvalsa rispettivamente della consulenza di Proactiva Strategy M&A, in persona del Partner Walter Pugliese, in qualità di financial advisor, e dello studio legale FVF Associati, in persona del Partner Alfredo Frangini, in qualità di legal advisor.

Nordmann è stata invece assistita per i profili legali dagli studi M&P, di Amburgo, in persona del Name Partner Klaus Matzen, e LMCR, di Milano, con Elmar Zwick e Lorenzo Marinelli, nonché per gli aspetti fiscali dallo Studio Biasin & Partners, con Paolo Biasin e Andrea Checchinato.