Processo 231, inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente

Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Procedimento ex d.lgs. n. 231/2001 - Costituzione di parte civile - Esclusione - Art. 185 cp - Inapplicabilità all’illecito amministrativo dell’ente

La disciplina vigente non consente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente chiamato a rispondere di un illecito ex Decreto 231, sia perché nel D.Lgs. n. 231 del 2001 non vi è alcun riferimento espresso né qualsivoglia richiamo alla parte civile e alla persona offesa sia perché...