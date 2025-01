Processo penale telematico: in caso di deposito “cartaceo” l’ausiliario deve digitalizzare l’atto Con una nota ministeriale del Capo DGSIA del 20 gennaio 2025 si ribadisce che per gli atti depositati in udienza grava sull’ausiliario del magistrato (e non sul difensore) l’onere di digitalizzare l’atto e di depositarlo nel fascicolo telematico