La procura alle liti secondo le Sezioni Unite

la QUESTIONE

È possibile sanare le nullità del mandato difensivo rilasciato ex art. 83 c.p.c.? Il meccanismo di sanatoria si applica anche all’ipotesi in cui il mandato non sia mai stato rilasciato in precedenza? Come funziona la cd. “sanatoria di scopo”? Qual è la stata la presa di posizione delle Sezioni Unite e del CNF nel gennaio 2024?

L’art. 83 c.p.c. prevede che quando la parte sta in giudizio con il ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti...