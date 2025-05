Professionisti e CED non rispondono penalmente: la Cassazione delimita lo status di garante nella bancarotta documentale Il soggetto esterno, incaricato della mera elaborazione dei dati, opera esclusivamente sulla base delle informazioni fornite dall’impresa e, pertanto, non è in grado di garantire autonomamente né la completezza né la veridicità sostanziale dei dati contabili (Cass., Sez. V Penale, Sent. n. 6556/2025)