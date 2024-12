Prologis acquisisce l’Industria Parka a Peschiera Borromeo di sviluppo immobiliare Corio.

Piergiorgio Mancone, Patrizia Liguti

Lawal ha assistito Sviluppo Immobiliare Corio Srl e Chiomenti ha assistito Prologis. Savills ha operato in qualità di advisor dell’operazione.

Prologis ha finalizzato l’acquisizione dell’ultimo fabbricato dell’Industrial Park - Peschiera Borromeo, un last mile logistico situato in Via Enrico Mattei a Peschiera Borromeo, un contesto strategico in prossimità della TEEM e nei pressi dell’aeroporto di Milano City Linate.

Questa operazione rappresenta l’ultimo atto del piano di lottizzazione di Industrial Park interamente promosso e sviluppato da SIC – Sviluppo Immobiliare Corio a Peschiera Borromeo, che ha dato vita ad un intervento industriale-terziario di oltre 60.000 mq di superficie coperta su di un’area di oltre 260.000 mq, oltre a opere di urbanizzazione quali parcheggi e il centro sportivo comunale.

Prologis, leader del settore immobiliare per la logistica, ha acquisito l’ultimo immobile del piano: un last mile completato da SIC nel 2022 che si sviluppa su una superficie lorda di oltre 20.000: 16 baie di carico sul fronte ovest e 28 portoni a raso con pensilina coperta, attualmente locato a due top player del settore logistico.

Sviluppo Immobiliare Corio è una family company attiva da generazioni sul mercato milanese, impegnata nell’acquisizione, nello sviluppo e nella gestione di progetti immobiliari capaci di generare un impatto positivo e sostenibile sul contesto urbano e sulle comunità di riferimento.

Il team Industrial & Logistics di Savills è stato advisor dell’operazione.

Lawal ha assistito Sviluppo Immobiliare Corio con un team guidato da Piergiorgio Mancone (Immagine) coadiuvato dal Senior Associate Luca Gobbi e dall’Associate Marco Baio.

Chiomenti ha assistito Prologis con un team coordinato dalla Partner Patrizia Liguti e composto dagli Associate Andreas Fiore, Chiara Lombardi e Roberto Nolè per tutti gli aspetti contrattuali dell’acquisizione, dal Partner Federico Vanetti e dall’Associate Enrica Ippolito, per gli aspetti di diritto amministrativo nonché dalla Counsel Giulia Bighignoli e dall’Associate Aldo Innamorato per tutti gli aspetti fiscali.