PureLabs acquisisce il Centro Sa.Na. ed entra in Lazio. Tutti gli studi

Antonio Legrottaglie

Lo studio legale Dentons ha assistito PureLabs nell’acquisizione della maggioranza del Centro Sa.Na., realtà polispecialistica che da oltre 30 anni offre ai pazienti del Lazio servizi sanitari e diagnostici polispecialistici, assistito dallo studio legale Pietrosanti.

L’acquisizione del Centro Sa.Na., che ha chiuso il 2023 con un volume d’affari superiore ai 9 milioni di euro, consente a PureLabs, sotto la guida dell’amministratore delegato Nino Lo Iacono, di raddoppiare i propri ricavi consolidati e di raggiungere la soglia dei 20 milioni di euro.

L’operazione consolida, inoltre, la missione della società di sviluppare uno dei principali poli della diagnostica polispecialistica in Italia e raggiungere una posizione di leadership di mercato, anche grazie a un innovativo modello di servizio che, sfruttando appieno le potenzialità dei mezzi digitali, offre ai pazienti percorsi personalizzati di prevenzione e benessere. Nel corso del 2023 PureLabs ha, infatti, portato a termine quattro operazioni per rafforzare la propria presenza in Liguria, tra cui l’acquisizione del Gruppo Vivolab, che conta 12 sedi operative, e dello storico Laboratorio LAM di Sarzana, sempre con l’assistenza di Dentons.

Il socio fondatore del Centro Sa.Na. ha reinvestito nella proprietà per mantenere una partecipazione e continuerà a rivestire un ruolo operativo.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Antonio Legrottaglie e composto dall’associate Paolo Piscopo e dalla trainee Bianca Balestri, in relazione ai profili contrattuali e societari; dal partner Luca De Menech, insieme al trainee Martino Ruggiero, per gli aspetti giuslavoristici; dalla partner Ilaria Gobbato, coadiuvata dall’associate Anna Gava, per le questioni autorizzative e sanitarie.

Lo studio legale Pietrosanti ha prestato assistenza al venditore nell’ambito della cessione, del reinvestimento e degli accordi di management con un team guidato dal titolare Luca Maria Pietrosanti.

Epyon Consulting, attraverso il partner Luigi De Lillo e il director Matteo Baruffa, ha fornito all’acquirente la consulenza sui profili finanziari.

Minerva Corporate Finance, e in particolare i founding partner Giovanni Vitiello e Salvatore Salzano, ha assistito PureLabs in tutte le fasi dell’operazione.

Merger Advisors, nelle persone dei founding partner Simona Gomboli e Francesca Barborini, ha fornito assistenza al venditore per gli aspetti financial e tax, mentre lo Studio Quaranta è intervenuto in relazione agli aspetti labor.