PwC TLS con A.M.A. S.p.A. nell’acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società turca Star Zirai

Filippo Zucchinelli

A.M.A. S.p.A., società di San Martino in Rio (RE) con sedi in 21 paesi nel modo, ha concluso l’acquisizione di una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Star Zirai, azienda turca specializzata nella produzione di dischi frangizolle, dischi per seminatrici e altri particolari per la lavorazione del suolo in agricoltura. Con questa acquisizione il gruppo Ama raddoppia il proprio peso sul mercato turco, dove era già presente con la società Ama Tarim Makina di Istanbul.

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha agito quale consulente di A.M.A. S.p.A. per tutti gli aspetti contrattuali e di diritto societario con un team guidato dal partner Filippo Zucchinelli (in foto) e composto dal senior manager Giulio Della Casa e dalla senior associate Valeria Chiocca.

PricewaterhouseCoopers Business Services S.r.l. ha supportato A.M.A. S.p.A. in merito agli aspetti finanziari con un team guidato dal partner Alberto Zanatta.

L’operazione ha visto l’intervento di PwC Turchia per le attività di natura legale e finanziaria in Turchia.