PwC TLS ed ADVANT Nctm nella cessione di MBF a Pro Mach

Davide Frau, Filippo Ughi

Con sede in provincia di Verona e tre filiali commerciali negli Stati Uniti, in Spagna ed in Argentina, MBF è un’azienda leader nella progettazione e produzione di impianti completi di imbottigliamento, primariamente dedicati al settore del vino e dei distillati. Pro Mach, gruppo statunitense, è uno dei principali leader mondiali negli impianti per il packaging industriale.

PwC ha agito al fianco dei venditori con un team multidisciplinare. In particolare, PwC TLS ha assistito i soci venditori in tutti gli aspetti legali contrattuali e societari dell’operazione, con un team guidato dall’avvocato Davide Frau (foto a sinistra) e composto dagli avvocati Gianluca Fiori e Riccardo Perlasca, nonché dagli avvocati Francesca Tironi e Giulia Spalazzi per i profili giuslavoristici. I venditori, inoltre, si sono avvalsi della consulenza di PwC Deals, che ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo, con un team guidato da Niccolò Cavina e composto da Alberto Martinello e Simone Rasera.

L’acquirente Pro Mach è stata assistita negli aspetti legali contrattuali da ADVANT Nctm con un team coordinato dall’avvocato Filippo Ughi (in foto a destra) e composto dall’avvocato Stefano Casamassima e dal dott. Luca Costanzo per gli aspetti M&A, nonché dagli avvocati Francesco Mazzocchi e Manuela Becchimanzi per gli aspetti antitrust e golden power e dagli avvocati Francesca Pittau e Matteo Leardini per i profili giuslavoristici.

Gli aspetti notarili dell’operazione, infine, sono stati curati dal Notaio Giulio Montanaro.