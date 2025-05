PwC TLS con King Street nell’investimento in Room00

Marco Vozzi, Andrea Fusaro

King Street Capital Management ha annunciato un investimento strategico di 400 milioni di euro nel Gruppo Room00, piattaforma di ospitalità urbana leader nell’Europa meridionale. L’investimento di King Street in Room00 accelererà lo sviluppo del Gruppo in mercati chiave come Spagna, Portogallo e Italia.

PwC TLS, con il team guidato dal director Andrea Fusaro e supportato dal senior manager Santolo Lippiello, sotto la responsabilità del partner Marco Vozzi, ha assistito King Street Capital Management nelle attività di tax structuring in relazione all’investimento in Room00