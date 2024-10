PwC TLS nell’acquisizione di FATI da parte di Thermon

Alvise Becker, Roberto Delmiglio

PwC TLS Avvocati e Commercialisti ha assistito Thermon Europe B.V., società appartenente al gruppo internazionale Thermon quotato alla borsa di New York, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di FATI S.r.l., leader mondiale nella progettazione e produzione di riscaldatori elettrici e sistemi di riscaldamento.

PwC TLS ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alvise Becker (nella foto a sinistra) e composto da Alberto Anchora, Gianluca Borraccia ed Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari, Ivan Arrotta, Federica Daniele e Francesca Maria Barberi per gli aspetti giuslavoristici e da Gianpier Catuscelli e Ivan Tuzzolino coordinati dal partner Simone Marchiò per gli aspetti fiscali.

L’operazione è stata coordinata lato Thermon, dal legal counsel EMEA & APAC Sergio Van Santen, che ha collaborato con il team di PwC TLS.

Studio TLA ha assistito i soci venditori con un team composto da Roberto Delmiglio (nella foto a destra) per gli aspetti legali e Alberto Bondesan per gli aspetti fiscali e contabili.