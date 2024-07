PwC TLS nella transazione fiscale di Quojobis

Giulio Andreani

PwC TLS, con il team di Tax Restructuring composto dal Partner Giulio Andreani e dalla Director Erika Andreani, ha assistito Quojobis in una transazione fiscale conclusa con l’Agenzia delle Entrate, da attuare nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Mediante l’accordo raggiunto, sono stati ristrutturati debiti fiscali per circa venti milioni di euro, prevedendo una falcidia del 50% e convenendo il pagamento del residuo 50% in tredici anni. L’operazione, da un lato, consentirà alla società di operare in perfetto equilibrio economico e finanziario, assicurando l’occupazione di oltre duemila dipendenti, e, dall’altro lato, costituisce al tempo stesso la miglior soluzione per l’Erario, che in tal modo recupera con certezza una parte significativa del proprio credito, che è in ogni caso considerevolmente maggiore di quella che avrebbe potuto alternativamente recuperare. L’operazione rappresenta quindi una perfetta applicazione delle regole e della ratio dell’istituto della transazione fiscale, introdotto per favorire il risanamento delle imprese e assicurare la miglior tutela del credito erariale, laddove il sacrificio dell’Erario sia compensato da vantaggi attuali e futuri che lo giustificano.