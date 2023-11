Quando il matrimonio non s’ha da fare. Fede musulmana e contrarietà ai principi di rango costituzionale di Valeria Cianciolo

E’ contrario all’ordine pubblico il rifiuto dell’ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli che si rifiuta di procedere alle pubblicazioni relative alle nozze contraende, in assenza del “nulla osta” delle Autorità marocchine non rilasciato in mancanza di certificato di conversione all’Islam del nubendo, non essendo lo stesso di religione musulmana.

E’ questo quanto stabilito recentemente dal Tribunale partenopeo (Tribunale di Napoli, decreto 20 ottobre 2023 - Pres. Sdino, Giudice est. Rosetti...