Quando scatta la responsabilità contrattuale per un infortunio durante una partita di calcio

Se durante una partita di calcio amatoriale un giocatore di una squadra si infortuna può chiedere ed ottenere un risarcimento danni a chi ha organizzato il torneo per essersi configurata una responsabilità contrattuale, ma il giocatore non può ricorrere di fronte ad un giudice ex articolo 2051 del Codice civile per danno cagionato da cosa in custodia. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 18 ottobre 2024, n. 27069.

